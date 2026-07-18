 Skip to main content
18.07.2026
Република Најнови вести
Сабота, 18 јули 2026
Неделник

Шпанија се подготвува за трет топлотен бран: Температурите би можеле да достигнат над 45°C

Свет

18.07.2026

Фото: Freepik

Шпанија се подготвува за третиот топлотен бран ова лето, кој ќе започне во вторник, а се очекува температурите во поголемиот дел од земјата да надминат 40 Целзиусови степени, соопшти шпанската Државна метеоролошка агенција (АЕМЕТ).

Овој топлотен бран дополнително ќе биде засилен од антициклон кој во текот на неколку дена ќе задржи сув и врел воздух од Северна Африка над Пиринејскиот Полуостров, подигнувајќи ги температурите на исклучително високо ниво.

Според прогнозите, жештините ќе се засилуваат до четврток, кога би можеле да го достигнат врвот, а во одделни области температурите се очекува да надминат и 45 Целзиусови степени.

„Нивото на опасност ќе биде значително во најтоплите часови од денот, особено за активности на отворено и за ранливите категории граѓани“, предупреди метеоролошката служба.

Шпанија ова лето веќе се соочи со два топлотни брана – првиот кон крајот на јуни и вториот на почетокот на јули. Земјата го забележа најтоплиот почеток на летото од почетокот на официјалните мерења во 1961 година, објави АЕМЕТ.

Просечната температура во периодот од 1 јуни до 15 јули изнесувала 24,5 степени Целзиусови, што е за 3,3 степени повеќе од просекот за периодот од 1991 до 2020 година, изјави портпаролот на АЕМЕТ, Рубен дел Кампо.

Според научниците, климатските промени предизвикани од човековите активности го зголемуваат времетраењето, интензитетот и зачестеноста на топлотните бранови, кои ја сушат вегетацијата и драстично го зголемуваат ризикот од шумски пожари. Катастрофалниот пожар што неодамна избувна во југоисточната шпанска покраина Алмерија веќе однесе 13 човечки животи.

Поврзани вести

Свет  | 17.07.2026
Алармантна прогноза од СЗО: Топлотниот бран е само „генерална проба“ за летата што претстојат
Фудбал  | 17.07.2026
Шпанија и Аргентина досега се сретнале само два пати
Фудбал  | 16.07.2026
Анализата покажува дека Шпанија ќе биде светски првак