Иран објави крај на договорот со САД

Иранската влада соопшти дека рамковниот договор меѓу Соединетите Американски Држави и Иран повеќе не е во сила, јави иранската новинска агенција Фарс. Иран го суспендираше договорот, изјави заменик-министерот за надворешни работи Казем Гарибабади, според извештајот на агенцијата.

„Во моментов сме ангажирани во одбраната на земјата“, изјави Гарибабади во телевизиско интервју. „За жал, Американците со своите агресивни потези ги прекршија своите обврски според Меморандумот за разбирање од Исламабад“, додаде тој.

Тој појасни дека поради тоа Иран смета дека повеќе не е обврзан да ги почитува своите обврски преземени со договорот.

Иранскиот врховен лидер Моџтаба Хамнеи во писмена изјава порача дека повторените американски прекршувања на договорот покажале дека потписот на претседателот Доналд Трамп е „целосно безвреден и лишен од кредибилитет“, пренесува Ројтерс.

Хамнеи порача дека САД треба да знаат дека иранскиот народ и „фронтот на отпорот“ имаат „незаборавни лекции“ за тоа.

САД и Иран постигнаа рамковен договор во средината на јуни, кој требаше да го отвори патот кон траен крај на војната. Договорот предвидуваше постигнување конечен договор во рок од 60 дена и повторно отворање на Ормускиот Теснец. Прекинот на огнот беше во сила од почетокот на април, но конфликтот повторно ескалираше на почетокот на јули.