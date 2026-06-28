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28.06.2026
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Недела, 28 јуни 2026
Неделник

Шест кинески генерали разрешени поради корупција

Свет

28.06.2026

Шест високи офицери на Народноослободителната армија на Кина се разрешени од позициите во Националниот народен конгрес, највисокото законодавно тело во земјата, во рамки на кампањата против корупцијата на претседателот Шји Џинпинг, објави хонгконшкиот весник „Саут Чајна Морнинг Пост“.

Според известување издадено доцна синоќа од Постојаниот комитет на Националниот народен конгрес, вкупно 13 членови на законодавното тело се разрешени, а еден поднел оставка.

Освен генерали, меѓу разрешените се и поранешниот врвен финансиски регулатор и поранешниот шеф на Комунистичката партија во регионот Синџијанг.

Сменети се генерал Сју Сјуечанг, генерал-потполковник Ванг Кангпинг, генерал-потполковник Џин Хонгсинг, генерал Ли Фенгбјао, генерал Гуо Пуксиао и генерал-потполковник Џанг Мингхуа. Веќе има индиции дека некои од разрешените команданти на Народноослободителната армија се под истрага. 

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