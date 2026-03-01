 Skip to main content
01.03.2026
Република Најнови вести
Недела, 1 март 2026
Неделник

Шефот на иранската полициска разузнавачка служба убиен во американско-израелските напади

Свет

01.03.2026

Шефот на иранската полициска разузнавачка служба, Голамреза Резајан, е убиен за време на нападите на САД и Израел врз Исламската Република, јавија локалните медиуми.

„Генерал Голамреза Резајан, шеф на националното полициско разузнавање, е убиен по вчерашните непријателски напади“, објави новинската агенција Фарс (Fars), заедно со други медиуми.

Иранската телевизија претходно соопшти дека во нападите е убиен и началникот на Генералштабот на иранските вооружени сили, Абдолрахим Мусави.

Официјалната иранска новинска агенција ИРНА пренесе дека Али Шамкани, висок политички функционер на врховниот водач Али Хамнеи и секретар на иранскиот Совет за одбрана исто така е убиен во американско-израелските напади врз Техеран.

Главниот командант на Корпусот на исламската револуционерна гарда (ИРГЦ), Мохамед Пакпур, исто така е убиен. МИА

Поврзани вести

Свет  | 01.03.2026
Шест загинати и 20 повредени во ирански ракетен напад во Беит Шемеш
Свет  | 01.03.2026
Израел: Големиот свиток на Исаија е преместен на безбедна локација
Свет  | 01.03.2026
Велика Британија тврди дека Иран истрелал две ракети кон Кипар, во она што би бил прв ирански ракетен напад врз Европа
﻿