10.08.2025
Република Најнови вести
Недела, 10 август 2025
Неделник

Шефот на индиските воздушнни сили: Руските системи С-400 беа пресвртница во конфликтот со Пакистан

Свет

10.08.2025

Шефот на индиските воздухопловни сили Амар Прит Синг, изјави дека руските системи за противвоздушна одбрана С-400, во функција на индиската војска, биле „пресвртница“ во конфликтот со Пакистан.

Синг ги пофали перформансите на рускиот систем за воздушна одбрана со долг дострел покажани за време на неодамнешниот конфликт со Пакистан, опишувајќи ги како „пресвртница“ во судирот.

Конфликтот беше предизвикан од терористички напад на 22 април во Пахалгам во индискиот Кашмир, за кој Њу Делхи го обвини Исламабад.

Ситуацијата ескалираше на 7 мај по смртоносните индиски одмазднички напади врз Пакистан. Двете земји разменија оган по линијата на контрола, де факто границата во спорниот регион Кашмир, како и преку меѓународно признатата граница во следните три дена. На 10 мај беше постигнат прекин на огнот.

