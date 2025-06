Се урна железнички мост во Русија, има загинати и повредени

Најмалку седум лица загинаа, а 30 се повредени откако синоќа патнички воз излета од шините по уривањето на мост во Русија, соопштија официјални лица.

Мостот во рускиот Брјански регион, кој граничи со Украина, е оштетен како резултат на „нелегално мешање“, соопштија Руските железници.

Дел од мостот се урна, а потоа падна врз воз што минуваше подолу, објави руските државни медиуми.

Гувернерот на Брјанско, Александар Богомаз, изјави дека меѓу повредените има две деца.

Итните служби се на местото на настанот, напиша тој на Телеграм.

Рускиот Телеграм канал База, што често објавува информации од извори во безбедносните служби и агенциите за спроведување на законот, објави, без да наведува докази, дека мостот бил кренат во воздух.

Ројтерс не можеше независно да го потврди ова тврдење.

Откако Русија ја нападна Украина пред три години, имаше континуирано прекугранично гранатирање, напади со беспилотни летала и тајни напади од Украина во регионите Брјанск, Курск и Белгород, кои граничат со Украина.

Возот се движел од градот Климов кон Москва, соопштија Руските железници.

Снимките од местото на настанот покажуваат патнички автомобили што се распаднале и лежат меѓу урнатиот бетон од мостот. Други снимки на социјалните мрежи се чини дека се направени од возила што за малку избегнале да се приближат до мостот пред тој да се урне.

