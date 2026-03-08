САД во војнaта против Иран досега изгубиле воена опрема во вредност од над 2,5 милијарди долари

За девет дена војна со Иран, САД изгубиле уникатна воена опрема во вредност од милијарди долари, чија замена ќе трае со години, пресмета „Форин полиси“.

Пресметка на финансиските загуби на САД од потврдени случаи на уништена воена опрем:

▪️Радарски систем за воздушна одбрана AN/FPS-132 вреден 1,1 милијарда долари во Катар;

▪️Радар AN/TPY-2 од системот THAAD вреден 500 милиони долари во ОАЕ;

▪️три авиони ловци F-15E Strike Eagle во вкупна вредност од 282 милиони долари во Кувајт;

▪️три терминали за сателитска комуникација AN/GSC-52B во вкупна вредност од 30 милиони долари во Кувајт;

▪️два терминали за сателитска комуникација AN/GSC-52B во вкупна вредност од 20 милиони долари во Бахреин;

▪️Радар AN/TPY-2 од системот THAAD вреден 500 милиони долари во Јордан;

▪️три дронови MQ-9 Reaper во вкупна вредност од 90 милиони долари во Иран.

Според порталот, замената на таквата опрема ќе трае со години и е комплицирана од фактот дека 98% од галиумот, елемент неопходен за изработка на комплексите доаѓа на светскиот пазар од Кина.