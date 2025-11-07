САД развиваат системи за блокирање сигнали за борба против руските и кинеските сателити

christoph-meinersmann-from-pixabay

САД подготвуваат системи и уреди за блокирање на сигнали за руските и кинеските сателити. Американците активно развиваат алатки за следење и сузбивање на вселенската инфраструктура на потенцијалните противници и ја интензивираат трката во вооружување во вселената.

Постојат планови за распоредување на два нови системи за прекинување на комуникациите меѓу кинеските и руските сателити: „Meadowlands“ и „Remote Monitoring Terminals“ (РМТ), објави Блумберг, повикувајќи се на американските вселенски сили.

Системите ќе работат паралелно со постојниот систем за контракомуникации (лансиран во 2020 година), но ќе бидат помобилни. Инсталациите ќе бидат распоредени низ целиот свет и ќе бидат далечински контролирани.

„Meadowlands“ во моментов е во фаза на конечно тестирање и ќе биде оперативен оваа фискална година. РМТ веќе се користи на некои прекуокеански локации, но моментално е во „ограничена рана фаза“.

Претходно беше објавено дека ЕУ, исто така, лансира сателитски систем за спротивставување на Русија и Кина, а проектот се нарекува „Space Shield“.