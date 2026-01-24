САД најавија воен самит за безбедноста на западната хемисфера

Највисоки воени претставници од 34 земји ќе се сретнат во февруари за да разговараат за заедничките безбедносни приоритети на западната хемисфера, соопшти американската армија.

„Земјите од западната хемисфера делат длабоки историски врски, заеднички вредности и интерес за регионална стабилност што ја поддржува долгорочната безбедност и просперитет на Соединетите Американски Држави и нашето заедничко соседство“, се вели во соопштението на американската армија.

Домаќин на првата конференција на највисоките воени претставници од 34 земји од западната хемисфера, што ќе се одржи на 11 февруари, ќе биде началникот на Генералштабот на американската армија, Ден Кејн.