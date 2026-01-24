 Skip to main content
24.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 24 јануари 2026
Неделник

САД најавија воен самит за безбедноста на западната хемисфера

Свет

24.01.2026

Највисоки воени претставници од 34 земји ќе се сретнат во февруари за да разговараат за заедничките безбедносни приоритети на западната хемисфера, соопшти американската армија.

„Земјите од западната хемисфера делат длабоки историски врски, заеднички вредности и интерес за регионална стабилност што ја поддржува долгорочната безбедност и просперитет на Соединетите Американски Држави и нашето заедничко соседство“, се вели во соопштението на американската армија.

Домаќин на првата конференција на највисоките воени претставници од 34 земји од западната хемисфера, што ќе се одржи на 11 февруари, ќе биде началникот на Генералштабот на американската армија, Ден Кејн.

Поврзани вести

Свет  | 23.01.2026
Три недели по апсењето на Мадуро, САД назначија нов амбасадор во Венецуела
Свет  | 23.01.2026
Венс: Европа се движи кон цивилизациско самоубиство
Свет  | 23.01.2026
Данска гледа шанса за нови преговори со САД околу безбедноста на Гренланд
﻿