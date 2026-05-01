Сѐ повеќе вработени во Европа работат над 49 часа неделно

Португалија се наоѓа на четвртото место во Европската унија според уделот на вработени кои неделно работат 49 часа или повеќе.

Овој процент, кој според анализата на Randstad Research изнесува 9,1% од вработените и се базира на податоци од последниот квартал на 2025 година, е значително над просекот на ЕУ од 6,5% и јасно го надминува стандардното работно време од 35 часа неделно во јавниот сектор и 40 часа во приватниот сектор.

Само Грција (12,4%), Кипар (10%) и Франција (9,7%) имаат поголем удел на вработени кои работат најмалку 49 часа неделно.

Како што се наведува во извештајот, Португалија има поголема застапеност на подолго работно време од економии како Германија или Шпанија, каде уделот на вработени со долг работен ден изнесува 5%, односно 6,3%.

Студијата покажува дека состојбата во последните години донекаде се подобрила во корист на работниците. Сепак, Португалија и натаму е далеку од стандардите на другите економии во Унијата.

„Иако има намалување од 2000 година наваму, Португалија и понатаму ја задржува културата на долг работен ден над европскиот просек“, се наведува во извештајот.

Оваа реалност несразмерно ги погодува работодавачите и лицата кои се водат како самовработени.

Во првиот случај, околу 35% од нив во 2024 година редовно работеле најмалку 49 часа неделно, додека кај самовработените тој удел бил околу 20%.

Кај класично вработените, значително помал процент бил изложен на подолги работни часови и изнесува околу 6,8%.

Работната сила во Португалија станува поквалификувана

Анализата на Randstad укажува и на позитивен тренд во образовната структура на работоспособното население (на возраст од 15 до 64 години) во Португалија.

„Уделот на вработени со високо образование се утроил од 1992 година, зголемувајќи се од 11,4% на 33,7% кон крајот на 2024 година“, се наведува.

Сепак, во четвртиот квартал од 2025 година, само 36,2% од населението имало завршено високо образование, што е под просекот на 27-те земји членки на Европската унија од 39,2%.

Земајќи ги предвид овие показатели, Португалија е осма најлошо рангирана земја во ЕУ според овој критериум.

Ирска (57,3%) има најголем удел на високообразовани меѓу вработените, додека Романија е на спротивниот крај со 22,7%.

И покрај тоа што „историската анализа“ покажува „невидено зголемување на квалификациите на националната работна сила“ низ годините, Randstad наведува дека во последниот квартал од 2025 година Португалија сè уште имала „најголем процент на нискоквалификувани работници во ЕУ (29,1%), што е двојно повеќе од европскиот просек (14,7%)“.

Увезена работна сила

Во 27-те земји членки на ЕУ, уделот на странски државјани во работната сила изнесувал околу 10,5% во четвртиот квартал од 2025 година.

Во Португалија, овој процент бил понизок и изнесува 7,9%, и сè уште „далеку од земји како Луксембург“ со 54,4% или Шпанија со 16,8%.

Од национален аспект, овој показател бележи „изразен и неодамнешен раст“.

„Уделот на странци во работната сила нагло пораснал од 2000 година, од 1,4% на 6,6% кон крајот на 2024 година“, се наведува во извештајот. „Попрецизно, значителниот раст забележан во последните две години ја одразува новата динамика на привлекување таленти и растечкото значење на имиграцијата за одржливоста на португалскиот пазар на труд“, заклучува Randstad.

Извор: EuroNews