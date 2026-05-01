Три продолжени викенди во мај

По велигденскиот продолжен викенд кој е веќе зад нас, граѓаните можат да се радуваат на уште неколку можности за одмор и патување. Месец мај оваа година носи дури три продолжени викенди – идеална прилика за кратки бегства, релаксација или дружење со најблиските. Затоа, почнете уште од сега да планирате како ќе ги искористите овие слободни денови.

Мај започнува со празнично расположение. 1-ви мај (петок) е неработен ден по повод Денот на трудот. Овој празник има длабоки историски корени и се одбележува во чест на борбата на работниците за подобри услови за работа, пократко работно време и поголеми права.

Кон крајот на месецот следуваат уште два продолжени викенди. 24-ти мај, денот посветен на светите браќа Кирил и Методиј, се паѓа во недела, но бидејќи станува збор за државен празник, неработниот ден се префрла во понеделник, односно 25-ти мај. Со тоа, граѓаните добиваат уште еден продолжен викенд.

Празникот Кирил и Методиј е посветен на просветителската мисија на браќата кои го создадоа глаголицата – првото словенско писмо, поставувајќи ги темелите на словенската писменост и култура. Нивното дело има огромно значење за развојот на образованието и духовноста кај словенските народи.

Во последната недела од мај, повторно следуваат неработни денови. 28-ми мај (петок) е неработен ден по повод верскиот празник Духовден, што значи уште еден продолжен викенд.

Духовден, познат и како Педесетница, се одбележува 50 дена по Велигден и се смета за еден од најголемите христијански празници. Тој го симболизира слегувањето на Светиот Дух врз апостолите и почетокот на христијанската црква, а традиционално се поврзува со духовно обновување и заедништво.

Со ваков распоред, мај ветува повеќе време за одмор и нови доживувања – останува само да одлучите каде ќе заминете и како ќе го искористите секој од продолжените викенди.