 Skip to main content
08.07.2026
Република Најнови вести
Среда, 8 јули 2026
Неделник

Руте: Новите американски напади врз Иран беа апсолутно неопходни

Свет

08.07.2026

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, денеска од самитот на НАТО во Анкара изјави дека новите американски напади врз Иран биле „апсолутно неопходни“, оценувајќи дека Вашингтон морал решително да реагира по, како што изјави, кршењето на прекинот на огнот од страна на Иран.

„Кога имате прекин на огнот, а Иран во основа го крши, мислам дека е апсолутно клучно САД силно да реагираат“, изјави Руте пред почетокот на самитот во Анкара, јавија британските медиуми.

Тој очекува и сојузниците во текот на денот да го потврдат ставот дека Иран треба целосно да ја отвори Ормуската Теснина за меѓународен превоз.

Зборувајќи за односите во рамките на Алијансата, Руте рече дека постои „целосна посветеност“ на американскиот претседател Доналд Трамп кон НАТО, но дека Вашингтон во исто време оправдано очекува европските членки и Канада да ги зголемат средствата за одбрана и порамномерно да ги делат трошоците во рамките на Алијансата.

Коментирајќи го наводното незадоволство на некои американски претставници од сојузниците поради нивниот став кон Иран, Руте оцени дека станува збор за „изолирани случаи“.

Генералниот секретар на НАТО се осврна и на прашањето за Гренланд, наведувајќи дека се води „добар процес“ во врска со тоа прашање, но не даде дополнителни детали.(МИА)

Поврзани вести

Свет  | 07.07.2026
Руте: НАТО ќе инвестира околу 40 милијарди долари во одбрана од дронови во наредните пет години
Свет  | 06.07.2026
Руте и Фон дер Лајен не сакаат Европа да зависи од САД за одбраната
Свет  | 24.06.2026
Руте ја поддржува политиката на САД кон Иран и ги повика сојузниците да ги зголемат издвојувањата за одбраната