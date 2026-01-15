 Skip to main content
15.01.2026
Република Најнови вести
Четврток, 15 јануари 2026
Неделник

Русија протера британски дипломат под обвинение за шпионажа

Свет

15.01.2026

igorn-from-pixabay

Руските власти денеска наредија британски дипломат да ја напушти земјата поради шпионажа.

Руската Сојузна безбедносна служба (ФСБ) соопшти дека еден дипломат од Амбасадата во Москва работел за британската разузнавачка служба, но не наведе докази за таквото тврдење.

Протераниот британски дипломат мора да ја напушти Русија во рок од две недели.

Москва нема да толерира работа на непријавени британски разузнавачки агенти во Русија, се наведува во соопштението на руското Министерство за надворешни работи.

Засега нема реакција од официјален Лондон.

Поврзани вести

Свет  | 15.01.2026
Велика Британија планира да запленува руски танкери и со продажбата на таа нафта да ѝ помага на Украина
Свет  | 15.01.2026
„Кока-Кола“ ја обновува лиценцата за трговска марка за своите шишиња во Русија
Свет  | 13.01.2026
Русија и Венецуела продолжуваат целосно да го одржуваат своето стратешко партнерство
﻿