Русија го нападна Киев со балистички ракети

Руските сили го нападнаа Киев со балистички ракети, а денеска е издадено предупредување за воздушен напад во голем број области на украинскиот главен град.

„Експлозии во главниот град. Киев е нападнат со балистички ракети. Силите за воздушна одбрана реагираат. Ве молиме останете во засолништата!“, изјави градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко.

Шефот на Киевската воена администрација на украинските воздухопловни сили, Тимур Ткаченко, исто така, објави дека „е во тек непријателски напад со балистички ракети“.

Украинските воздухопловни сили објавија дека регистрирале движење на брзи ракети во воздушниот простор над регионот Чернигов, кои се движеле кон регионот Киев, а подоцна и кон главниот град.

