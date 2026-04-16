Претставничкиот дом на САД го отфрли предлогот на демократите за прекин на војната со Иран

Американскиот Претставнички дом ја поддржа воената кампања на американскиот претседател Доналд Трамп против Иран, гласајќи против предлогот на демократите насочен кон суспендирање на војната сè додека Конгресот не одобри продолжување на непријателствата.

Гласањето за Законот за овластување за војна заврши со 213-214, речиси целосно по партиски линии, при што републиканците претежно ја поддржаа континуираната воена кампања на Трамп и одбија да воведат ограничувања, објави „Ен-би-си Њуз“.

Само еден републиканец, конгресменот од Кентаки, Томас Маси, гласаше за предлогот, додека еден демократ, конгресменот од Мејн, Џаред Голден, гласаше против него.

Конгресменот од Охајо, Ворен Дејвидсон, кој претходно го поддржуваше прекинувањето на војната, овој пат се воздржа, додека тројца републиканци не гласаа.

Предлог-законот, поднесен од демократскиот конгресмен, Грегори Микс, му наложува на претседателот да ги повлече вооружените сили на САД од непријателствата против Исламската Република Иран, под услов да се исклучат вонредни исклучоци според Законот за воени овластувања, освен ако не е посебно овластен од Конгресот.

Доналд Трамп го водеше американскиот народ во војна по избор, почната без одобрение од Конгресот. Претседателот нема кохерентна стратегија и ова неограничено воено ангажирање е токму она што Законот за воени овластувања требаше да го спречи“, рече Микс во говорот пред гласањето.

Претседателот на Претставничкиот дом, Мајк Џонсон, го поддржа Трамп во спорот, додека ги критикуваше коментарите на поглаварот на Римокатоличката црква, папата Лав 14, кој претходно ја критикуваше војната.

Во меѓувреме, анкетите во САД покажуваат дека мнозинството граѓани не ја поддржуваат воената акција против Иран, додека зголемувањето на цените на горивата и можното политичко влијание врз изборите во 2026 година се наведуваат како дополнителни загрижености.

Гласањето во Претставничкиот дом дојде еден ден откако Сенатот го отфрли сличниот предлог.