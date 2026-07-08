Повеќе од 500 мртви во епидемијата на ебола во Конго: СЗО предупредува дека вирусот се шири брзо

Најновата епидемија на ебола во Демократска Република Конго (ДРК) продолжува да се шири, при што бројот на потврдени случаи се искачи на 1.708, а бројот на смртни случаи достигна 580, според владини податоци објавени во среда, објави ITIJ.

Здравствените власти и Светската здравствена организација (СЗО) предупредија дека епидемијата е сè уште во фаза на експанзија, поради континуираното пренесување на вирусот меѓу населението во источните провинции Итури и Северен Киву.

Епидемијата е предизвикана од сојот Бундибугио на вирусот ебола, за кој во моментов нема одобрена вакцина. СЗО ги прошири лабораториските капацитети и центрите за лекување, а воедно ги поддржува и клиничките испитувања на експериментални терапии. Сепак, напорите за ограничување на епидемијата продолжуваат да се соочуваат со значителни оперативни предизвици.

Мерките за ограничување на движењето на терен беа попречени и од штрајковите на здравствените работници поради неисплатени плати и недостаток на заштитна опрема, што предизвика загриженост дека понатамошното ширење на вирусот нема да биде сопрено. Безбедносните проблеми и раселувањето на населението дополнително го комплицираа надзорот и следењето на контактите на заразените лица.

За осигурителните компании и агенциите за помош при патување, развојот на оваа епидемија ја истакнува важноста од внимателно следење на проценките на ризикот, капацитетите за итна медицинска евакуација и самите полиси за осигурување.