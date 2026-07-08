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Повеќе од 500 мртви во епидемијата на ебола во Конго: СЗО предупредува дека вирусот се шири брзо

Свет

08.07.2026

Најновата епидемија на ебола во Демократска Република Конго (ДРК) продолжува да се шири, при што бројот на потврдени случаи се искачи на 1.708, а бројот на смртни случаи достигна 580, според владини податоци објавени во среда, објави ITIJ.

Здравствените власти и Светската здравствена организација (СЗО) предупредија дека епидемијата е сè уште во фаза на експанзија, поради континуираното пренесување на вирусот меѓу населението во источните провинции Итури и Северен Киву.

Епидемијата е предизвикана од сојот Бундибугио на вирусот ебола, за кој во моментов нема одобрена вакцина. СЗО ги прошири лабораториските капацитети и центрите за лекување, а воедно ги поддржува и клиничките испитувања на експериментални терапии. Сепак, напорите за ограничување на епидемијата продолжуваат да се соочуваат со значителни оперативни предизвици.

Мерките за ограничување на движењето на терен беа попречени и од штрајковите на здравствените работници поради неисплатени плати и недостаток на заштитна опрема, што предизвика загриженост дека понатамошното ширење на вирусот нема да биде сопрено. Безбедносните проблеми и раселувањето на населението дополнително го комплицираа надзорот и следењето на контактите на заразените лица.

За осигурителните компании и агенциите за помош при патување, развојот на оваа епидемија ја истакнува важноста од внимателно следење на проценките на ризикот, капацитетите за итна медицинска евакуација и самите полиси за осигурување.

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