Поплави во седум провинции во Турција: Се урна брана во Анталија, однесе цел ресторан

Обилните дождови што ги зафатија медитеранскиот и егејскиот регион на Турција го нарушија секојдневниот живот во седум провинции, предизвикувајќи поплави, лизгање на земјиштето, евакуации и широко распространети земјоделски штети, бидејќи реките се излеаја, а акумулациите се приближија до нивниот капацитет, објави Туркие тудеј.

Властите извршија контролирано испуштање вода од браните, додека тимовите за итни случаи работеа на евакуација на жителите и повторно отворање на блокираните патишта.

Невремето ги погоди Анталија, Мугла, Ајдин, Измир, Хатај, Адана и Мерсин, каде што зголемените нивоа на водата ги поплавија станбените области, оранжериите и обработливото земјиште, оставајќи многу заедници да се борат да се справат со брзо менувачките услови.

Обилните дождови во регионот Аланија во Анталија предизвикаа прелевање на браната Дим, предизвикувајќи поплави и штети на домовите и инфраструктурата. Локалната самоуправа презеде заштитни мерки за да ја обезбеди безбедноста на жителите.