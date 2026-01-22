 Skip to main content
23.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 23 јануари 2026
Орбан ќе го потпише основачкиот документ за Одборот за мир

22.01.2026

Унгарскиот премиер Виктор Орбан денеска соопшти дека оди во Давос, каде што се одржува Светскиот економски форум, на покана на американскиот претседател Доналд Трамп, за да го потпише основачкиот документ за Одборот за мир.

Морам да бидам во Давос во четврток наутро, а вечерта во Брисел, каде што нè очекува напорен состанок, рече премиерот во видео на неговата страница на социјалните мрежи.

Се очекува Трамп да биде домаќин на церемонија на потпишување на основачкиот документ за неговиот Одбор за мир, на маргините на Светскиот економски форум во швајцарскиот Давос.

Специјалниот пратеник на САД, Стив Виткоф, вчера изјави дека до 25 земји ја прифатиле поканата да се приклучат на Одборот за мир за Газа, за кој се предвидува дека, под претседателство на Трамп, ќе ги прошири своите надлежности на решавање конфликти и во други делови од светот.

