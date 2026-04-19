 Skip to main content
19.04.2026
Република Најнови вести
Неделник

Окружниот суд во Ерусалим го прифати барањето на Нетанјаху за одложување на сведочењето во неговиот случај за корупција

Свет

Facebook/Benjamin Netanyahu

Окружниот суд во Ерусалим го одобри барањето на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху за одложување на неговото сведочење, кое беше закажано за следната недела, како дел од судењето за корупција.

Наместо Нетанјаху, утре пред судот ќе сведочи друг сведок, а рочиштето закажано за вторник е одложено, според „Тајмс оф Израел“.

Адвокатите на Нетанјаху изјавија дека тој нема да може да сведочи следната недела од „безбедносни и дипломатски причини“, иако канцеларијата на државниот обвинител се спротивстави на одлуката.

Нетанјаху, првиот актуелен премиер обвинет за кривично дело, ги негира обвинувањата за поткуп, измама и кршење на довербата поднесени во 2019 година по години истрага.

Судењето на Нетанјаху беше закажано да продолжи откако Израел ја укина вонредната состојба воведена поради војната со Иран и по објавувањето на прекин на огнот.

Извор: МИА

