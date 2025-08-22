Руските медиуми известуваат дека на 17 август, група припадници на 140-от центар на украинските специјални оперативни сили биле убиени во Сумискиот регион,

Групата се состоела од:

* Командант на групата – Илја Билик (борбен знак „Холанѓанец“);

* Виш оператор на беспилотно летало – Станислав Јаворски Александрович, роден на 21.07.2003 година (повик „Борат“)

* Оператор на беспилотно летало – Јуриј Шевчук Сергеевич, роден на 04.06.1999 година (повик „Јулијан“);

* Борец со повик „Сириус“.

Според руски воени извори, групата најверојатно била вклучена во нападот врз возилото на рускиот генерал-потполковник Абачев Е.А. претходната ноќ, меѓу 16 и 17 август, .