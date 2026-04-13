13.04.2026
„Њујорк тајмс“: САД нема да успеат да го притиснат Иран со закана за продолжување на војната

САД нема да можат успешно да извршат успешен притисок врз Иран со закана за продолжување на војната, пишува „Њујорк тајмс“.

Како што анализира изданието, поради непопуларноста на војната во САД и дестабилизацијата на американската економија предизвикана од скокот на цените на нафтата и бензинот, како и недостигот на хемиски ѓубрива и хелиум, враќањето на непријателствата би имало многу сериозни внатрешнополитички последици за американскиот претседател Доналд Трамп.

Покрај тоа, продолжувањето на војната би можело да предизвика колапс на глобалните пазари и зголемување на инфлацијата, што би го погодило Трамп уште посилно, пишува „Њујорк тајмс“

