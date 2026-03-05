НАТО порача дека е подготвено да ги брани сојузниците од балистички закани

Северноатлантскиот сојуз изјави дека е добро позициониран да ги брани сојузничките популации од балистички закани, еден ден по нападот на Иран врз Турција.

На состанокот на 32 земји-членки во Брисел, генералниот секретар Марк Руте ја пофали успешната операција за пресретнување на ракетата. Во соопштението се вели дека генералниот секретар ги пофалил „Врховниот командант на сојузничките сили во Европа (SACEUR) и целиот вклучен сојузнички персонал за нивните заеднички напори, што овозможија идентификација, следење и успешно пресретнување на иранска балистичка ракета“.

Ова е конкретен доказ за способноста на Алијансата да ги брани нашите популации од сите закани, вклучително и оние што ги претставуваат балистичките ракети“, се додава во соопштението.

Во соопштението се вели и дека НАТО „силно ги осудува“ иранските напади врз Турција и „изразува целосна солидарност со Анкара“.

Во посебна објава на „X“, портпаролот на НАТО, Мартин О’Донел, изјави дека сојузниците ја зајакнале својата балистичка ракетна одбрана низ Алијансата по инцидентот во Турција.