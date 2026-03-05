 Skip to main content
05.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 март 2026
Неделник

Трамп ја отпушти министерката за внатрешна безбедност, Кристи Ноем

Свет

05.03.2026

Американскиот претседател Доналд Трамп ја отпушти министерката за внатрешна безбедност Кристи Ноем и изјави дека ќе го номинира сенаторот од Оклахома, Маркван Малин, за нејзина замена.

Трамп ја објави својата одлука на социјалните мрежи само два дена откако Ноем беше изложена на тешки прашања за време на сослушувањето во американскиот Конгрес од страна на членови и на Републиканската и на Демократската партија.

Американскиот претседател изјави дека ќе ја назначи Ноем за „специјален пратеник за штитот на Америка“ – нова стратешка безбедносна иницијатива за која Трамп рече дека ќе се фокусира на Западната хемисфера.

Ноем е првиот член на сегашниот кабинет што ја напушта функцијата за време на вториот мандат на Трамп. Нејзиното заминување става крај на бурниот период за Министерството за внатрешна безбедност на САД, во кој спроведувањето на имиграциските закони предизвика протести и тужби. 

