УНХЦР: Над 330.000 луѓе раселени поради конфликтот на Блискиот Исток

Интензивирањето на непријателствата низ Блискиот Исток доведе до значителни движења на населението, принудувајќи повеќе од 330.000 луѓе да бидат присилно раселени, претежно во рамките на нивните земји, соопшти денеска агенцијата на ОН за бегалци (УНХЦР).

Граничните судири меѓу Авганистан и Пакистан, исто така, принудиле илјадници семејства да избегаат.

Агенцијата на ОН веќе ги поддржува раселените популации и се подготвува да ја зголеми помошта доколку е потребно.

УНХЦР, исто така, повика на итен дијалог и деескалација на насилството.

Во Иран, каде што со години живеат 1,65 милиони авганистански бегалци, околу 100.000 луѓе го напуштија Техеран во првите два дена по нападите, според локалните проценки, иако понови податоци сè уште не се достапни.

Сепак, нема значително зголемување на прекуграничните движења од Иран поради неодамнешните настани.

Во Либан, повеќе од 84.000 луѓе сега се засолнуваат во речиси 400 колективни места, соопшти владата.

Според владини бројки, повеќе од 30.000 луѓе, претежно Сиријци, но и некои Либанци, преминале во Сирија откако започнала ескалацијата.

Во меѓувреме, ситуацијата во Авганистан и Пакистан останува напната поради активниот конфликт по должината на границата, со околу 115.000 внатрешно раселени лица во Авганистан и околу 3.000 во Пакистан.

УНХЦР соопшти дека е императив сите цивили кои морале да се преселат или да ги преминат границите да најдат безбедност и да им биде дозволено безбедно поминување.