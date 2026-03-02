Меѓународната агенција за атомска енергија: Иран не поседува нуклеарно оружје

Иран нема нуклеарно оружје. Тоа е апсолутно јасно. Ние го изјавивме тоа и јас пишував за тоа во моите извештаи. Го опишав она што се случува во Иран како комбинација од загрижувачки фактори. На пример, акумулацијата на големи количини, приближно 440 килограми ураниум збогатен со 60 проценти, што е многу блиску до ниво погодно за воени цели“, изјави генералниот директор на Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ), Рафаел Гроси.

Тој истакна дека тоа „не води до заклучок дека земјата веќе има нуклеарен воен потенцијал“.

Директорот на Меѓународната агенција за атомска енергија додаде дека не видела никаква значајна активност од Иран што би укажала на обновување на неговите големи нуклеарни објекти по нападите во јуни минатата година.

Во нападите на САД и Израел против Иран изведени се две серии удари врз иранскиот нуклеарен објект во Натанц, изјави шефот на Организацијата за атомска енергија на Иран.