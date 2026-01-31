„Луѓе горат, остануваат без кожа, без ништо“: Објавена шокантна снимка од повици за помош од барот во Кран Монтана

Француската телевизиска станица BFMTV објави шокантни снимки од повиците упатени до швајцарските служби за итни случаи за време на смртоносниот пожар во барот на смртта во Кран-Монтана, кога 40, претежно млади луѓе, загинаа во трагедијата што се случи на новогодишната ноќ.

Аудио снимките го откриваат обемот на катастрофата и очајот на жртвите заробени во огнената стихија.

Речиси еден месец по пожарот, објавените снимки сведочат за хаосот што владеел таа ноќ. За час и половина, централата за итни случаи на бројот 144 примила вкупно 171 повик. Првите повици биле снимени околу 1 часот по полноќ, а гласовите на повикувачите звучеле панично.

„Ве молам дојдете, итна ситуација е во барот“, се слуша во првиот повик додека вресоци одекнуваат во позадина. „Ве молам, Ле Констелејшн во Кран-Монтана! Госпоѓо, гори, има повредени луѓе. Мора да испратите помош, има премногу повредени!“.

Повиците продолжуваа да пристигнуваат до 3 часот наутро. Во шок, многумина се обидуваа да ја опишат драмата низ која минуваат, честопати со испрекинати реченици полни со ужас.

„Едвај излегов жив. Целото соѕвездие изгоре“, рече еден сведок. „Мислам дека моите пријатели останаа внатре… Многу луѓе речиси умреа, госпоѓо, јавете се на 911.“

По масовните извештаи, првите служби за итни случаи пристигнаа на местото на настанот и се соочија со исклучително тешка ситуација.

„Јас сум на местото на пожарот во Кран-Монтана“, извести еден од првите спасувачи, давајќи ја првата проценка со професионален, но без здив тон: „Прва пресметка: тројца тешко изгорени.“

Во текот на ноќта, повиците ѝ овозможија на централната канцеларија да ги координира операциите меѓу спасувачите на терен и болниците. Операторот од бројот 144 го повика дежурниот лекар за да го информира за ситуацијата. „Ве повикувам да ве предупредам, имавме експлозија… Имаме четири загинати и најмалку триесет повредени.“

„Го активираме планот за катастрофа“, одговори лекарот без двоумење.

Во меѓувреме, повиците од сведоци и жртви стануваа сè поинтензивни. Малку по малку, сите присутни стануваа свесни за обемот на пожарот и бројот на сериозно повредени.

„Испратете ги хеликоптерите! Амбулантните возила се веќе тука, но ни требаат повеќе. Луѓе умираат. Остануваат без кожа, без ништо.“

