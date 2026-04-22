 Skip to main content
22.04.2026
Република Најнови вести
Среда, 22 април 2026
Неделник

Дали ваков правен лек треба и за Кочани? Швајцарија бара вонсудско решение за трагедијата во Кран-Монтана

Свет

Швајцарската влада денеска соопшти дека поддржува вонсудско решавање на случајот со пожарот во бар во ски-центарот Кран-Монтана, во кој загинаа десетици лица, претежно млади.

Владата во Берн го назначи економистот и поранешен кантонален политичар Лоран Курт за претседател на тркалезна маса која треба да ги обедини жртвите, нивните семејства, осигурителните компании, потенцијално одговорните лица и институциите.

„Курт има богато искуство во управување со сложени процеси со многу засегнати страни“, се наведува во соопштението.

Целта е да се олесни дијалогот и да им се помогне на засегнатите да постигнат вонсудски договори.

Пожарот избувна за време на новогодишна прослава во барот „Ле Констеласион“, при што загинаа 41 лице, а 80-тина беа повредени, повеќето тешко.

Искри од пиротехнички фонтани ја запалиле пена на таванот. Сопствениците на барот, Џесика и Жак Морети, како и неколку градски службеници, се под истрага за небрежно предизвикување смрт, телесни повреди и пожар.

Објектот, спротивно на прописите, не бил проверен за противпожарна заштита од 2019 година

Поврзани вести

Хроника  | 17.03.2026
Eден ден по одбележувањето на годишнината, продолжува судењето за пожарот во „Пулс“
Колумни  | 16.03.2026
„Пулс“ мора да остане совест, а не само болен спомен!
Македонија  | 16.03.2026
Една година по трагедијата во Кочани: Болката не стивнува, животот се дели на „пред и „потоа“