22.04.2026
Teтовци го добија дуелот на двете Шкендии

Фудбалерите на тетовска Шкендија триумфираа попладнево на домашен терен над Шкендија Арачиново со 3-2 (1-2) во првиот полуфинален натпревар во рамки на Купот на Македонија.

Актуелниот шампион со пресврт дојде до победа над второлигашот и со гол предност ќе патува на реваншот по една недела на гостински терен.

Домашниот тим дојде во водство со голот на Трумчи од пенал во четвртата минута, но Шкендија Арачиново до крајот на полувремето направи целосен резултатски пресврт со автоголот на Фетаи (30) и погодокот на Ливарека (43).

Крстевски во 54 минута донесе израмнување на резултатот, а тимот од Тетово до победата дојде со голот на Мелиќи во 69 минута.

Во првиот полуфинален натпревар претходно денеска Охрид и Силекс одиграа нерешено 1-1.

Реванш натпреварите се на програмата на 6 мај

