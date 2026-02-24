Лидерите на Г7 ја потврдија силната поддршка за Украина

Лидерите на Г7 ја повторија непоколебливата поддршка за Украина во нејзината одбрана на територијалниот интегритет и право да постои.

Во соопштението, објавено на четиригодишнината од почетокот на руската инвазија врз Украина, се поддржуваат и напорите на американскиот претседател Доналд Трамп за иницирање на мировниот процес.

Изразуваме континуирана поддршка за напорите на претседателот Трамп за постигнување на овие цели преку почнување на мировниот процес и доведување на страните во директни преговори, Европа мора да игра водечка улога во овој процес, заедно со другите партнери – се наведува во соопштението на Г7.

Исто така, се поддржуваат ветувањата дадени од земјите-членки на Коалицијата на подготвени да обезбедат безбедносни гаранции за Украина, како и обезбедување на финансиска помош за Киев.

Во Г7 членуваат САД, Канада, Јапонија, Германија, Франција, Велика Британија и Италија.