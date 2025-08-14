 Skip to main content
14.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 14 август 2025
Неделник

Левит: САД имаат многу алатки за да помогнат во завршувањето на конфликтот во Украина

Свет

14.08.2025

Фото: Freepik

САД имаат многу алатки за да помогнат во завршувањето на конфликтот во Украина, изјави портпаролката на Белата куќа, Каролин Левит, во интервју за „Фокс њуз“.

-Претседателот Доналд Трамп сака да ги исцрпи сите опции за постигнување мирен крај на војната кога ќе се сретне со рускиот претседател Владимир Путин во американската држава Алјаска , рече таа, пренесена од британските медиуми.

Левит рече дека Путин и Трамп во Енкориџ ќе имаат тет-а-тет средба, а потоа ќе одржат заедничка прес-конференција.

Кремљ истиот редослед на настаните го најави порано денеска.

Поврзани вести

Свет  | 14.08.2025
Трамп: Постојат 25 проценти веројатност состанокот во Енкориџ да не успее, Путин е подготвен на договор
Свет  | 14.08.2025
Објавен распоредот на активности на руската делегација на самитот со САД на Алјаска
Свет  | 14.08.2025
Русија и Украина разменија нова група воени заробеници