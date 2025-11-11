 Skip to main content
11.11.2025
Република Најнови вести
Вторник, 11 ноември 2025
Неделник

Лавров: Русија ќе тестира нуклеарно оружје, ако и другите нуклеарни сили вршат нуклеарни проби

Свет

11.11.2025

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации

Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров во интервју за руски медиуми изјави дека Москва ќе тестира нуклеарно оружје, ако и другите нуклеарни сили вршат нуклеарни проби.

– Москва е подготвена да разговара за загриженоста на САД за она што Вашингтон го нарекува „сомнителни подземни активности“, наведе Лавров.

Тој додаде дека Русија е загрижена од изјавите на САД што сугерираат дека нуклеарните тестови би можеле да се користат за геополитички цели.

Според Лавров, САД би можеле значително да се оддалечат од концептот на недозволивост на нуклеарна војна.

Русија претходно предложи едногодишно продолжување на ограничувањата според Договорот за стратешко офанзивно оружје.

– Според Москва, одлуката за продолжување на ограничувањата може да се донесе во секое време до 5 февруари 2026 година, кога истекува Договорот. Не се потребни понатамошни консултации со САД за неговото продолжување, туку само согласност од Вашингтон, истакна Лавров.

Тој се осврна и на контактите помеѓу Москва и Вашингтон, истакнувајќи оти останува посветен на договорот помеѓу рускиот и американскиот претседател Владимир Путин и Доналд Трамп во Будимпешта.

– Руската страна е подготвена да разговара со САД за продолжување на подготовките за состанок помеѓу Путин и Трамп, доколку и кога нашите американски колеги ќе го презентираат својот предлог, посочи Лавров.

Поврзани вести

Свет  | 11.11.2025
Претседателот на Чешка: Еднаш ќе мора да собориме некој руски авион
Филм  | 10.11.2025
Две нови награди за „Неми филмови“ на Господиновски во Русија и Тајван
Свет  | 10.11.2025
Русија во текот на ноќта соборила 71 украински дрон
﻿