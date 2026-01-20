 Skip to main content
20.01.2026
Вторник, 20 јануари 2026
Лавров ги потпалува страстите: Гренланд не е природен дел од Данска

20.01.2026

Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров го коментира конфликтот меѓу САД и Европа во врска со иднината на Гренланд доведувајќи го во прашање сегашниот статус на островот како дел од Данска.

Гренланд не е природен дел од скандинавското кралство, изјави тој за новинарите на годишната прес-конференција во Москва.

Тој додаде дека проблемот со поранешните колонијални територии сега станува сè поизразен.

Лавров нагласи дека Москва нема интерес да се меша во прашања поврзани со Гренланд и дека Вашингтон знае оти Русија нема планови да ја преземе контролата врз островот, спротивно на тврдењата на американскиот претседател Доналд Трамп.

Тој додаде и дека Москва ја следи сериозната геополитичка ситуација поврзана со Гренланд.

НАТО, рече тој, треба да донесе одлука за Гренланд во рамките на самата алијанса.

