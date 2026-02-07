Кина го создава првото микробраново оружје способно да ги нарушува сателитите во ниска орбита

Кинеските научници го создадоа првото микробраново оружје во светот од 20 гигавати.

Како што објави „Саут Чајна Морнинг Пост“, Кина развила компактен микробранов систем, TПГ1000Цс, способен да работи до 60 секунди и да испорачува импулси до 20 гигавати.

Системот, долг околу четири метри и тежок пет тони, може да се монтира на камиони, бродови, авиони и потенцијално да биде лансиран и инсталиран во вселената.

Експертите проценуваат дека овој систем има потенцијал да ги наруши или оштети сателитите во ниска орбита, вклучувајќи го и Стралинк.