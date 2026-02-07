 Skip to main content
07.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 7 февруари 2026
Неделник

Кина го создава првото микробраново оружје способно да ги нарушува сателитите во ниска орбита

Свет

07.02.2026

Кинеските научници го создадоа првото микробраново оружје во светот од 20 гигавати.

Како што објави „Саут Чајна Морнинг Пост“, Кина развила компактен микробранов систем, TПГ1000Цс, способен да работи до 60 секунди и да испорачува импулси до 20 гигавати.

Системот, долг околу четири метри и тежок пет тони, може да се монтира на камиони, бродови, авиони и потенцијално да биде лансиран и инсталиран во вселената.

Експертите проценуваат дека овој систем има потенцијал да ги наруши или оштети сателитите во ниска орбита, вклучувајќи го и Стралинк.

