23.08.2025
Сабота, 23 август 2025
Кина е подготвена да испрати свои војници во Украина како дел од безбедносните гаранции

Свет

23.08.2025

Кина изразува подготвеност да испрати своите воени сили во Украина како дел од безбедносните гаранции за земјата по завршувањето на војната, пишува германски „Велт“.

Според изданието, официјален Пекинг се согласува да учествува во мисијата под услов таа да биде распоредена под мандат на ОН.

По таквите најави, во Брисел се коментира дека таков чекор би можел да го забрза распоредувањето на мировниците на ЕУ, но во исто време постои загриженост дека Кина може да го искористи таквото присуство на кинески трупи во Украина „за шпионажа и отворено да заземе проруски став, а не неутрален во случај на судир“.

