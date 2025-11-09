 Skip to main content
09.11.2025
Израелски шпион се сомнева дека вработени во Лувр се вмешани во грабежот

Свет

09.11.2025

Џејкоб Пери, поранешен директор на израелската разузнавачка агенција Шин Бет, е ангажиран да ги пронајде одговорните за грабежот во Лувр.

Според неговите тврдења, можно е еден од вработените во музејот Лувр да помогнал во злосторството!

Пери ја води приватната фирма за обезбедување CGI, која претходно го истражуваше грабежот на скапоценостите од Зелениот трезор во Дрезден во 2019 година.

Грабеж во срцето на Париз

Дрзок грабеж се случи во неделата во срцето на француската престолнина. Во 9:30 часот наутро, најмалку четворица маскирани сторители влегоа во музејот преку кран за камиони. Крадците ги украдоа француските крунски скапоцености, а потоа избегаа со скутери со плен вреден околу 88 милиони евра.

Тим, предводен од поранешниот израелски шпион Пери, веќе ги пронашол првите траги, тврди германскиот Билд. Наводно, тие успеале форензички да докажат дека вработениот во музејот бил вмешан во грабежот.

