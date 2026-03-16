16.03.2026
Понеделник, 16 март 2026
Поради расжестувањето на воните напади врз и од Иран

Италија ги повлекува своите војници од Ирак

16.03.2026

Италија донесе одлука да ги повлече своите војници коишто се распоредени во Ирак, објавува „Волстрит џурнал“.

Според изданието, официјален Рим постепено ги евакуира војниците од базата во Ербил – од повеќе од 300 војници, околу 100 веќе се вратени во Италија, уште околу 70 се префрлени во Јордан, а околу 140 војници остануваат во базата.

Оваа одлука доаѓа откако италијанската премерка Џорџа Мелони порача дека Италија не учествува и нема намера да учествува во американската и израелската воена операција против Иран.

Заканите стануваат сè посериозни, а едностраните интервенции извршени надвор од рамките на меѓународното право се множат. Мораме да ја земеме предвид и американската и израелската интервенција против иранскиот режим. Интервенција во која, веднаш и без сомнение велам, Италија не учествува и нема намера да учествува“, изјави Мелони.

Иран нападна италијанска воена база во Кувајт

Поврзани вести

Свет  | 08.03.2026
Пред 130 години европските колонизатори во Африка го претрпеа најтешкиот пораз во историјата
Свет  | 28.02.2026
Ирак го затвора воздушниот простор откако Израел и САД започнаа напади врз Иран
Свет  | 19.02.2026
Германија ги повлече војниците од Ербил во ирачки Курдистан поради тензиите во регионот
