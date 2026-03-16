Италија ги повлекува своите војници од Ирак

Поради расжестувањето на воните напади врз и од Иран

Италија донесе одлука да ги повлече своите војници коишто се распоредени во Ирак, објавува „Волстрит џурнал“.

Според изданието, официјален Рим постепено ги евакуира војниците од базата во Ербил – од повеќе од 300 војници, околу 100 веќе се вратени во Италија, уште околу 70 се префрлени во Јордан, а околу 140 војници остануваат во базата.

Оваа одлука доаѓа откако италијанската премерка Џорџа Мелони порача дека Италија не учествува и нема намера да учествува во американската и израелската воена операција против Иран.