23.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 23 февруари 2026
Иранскиот претседател: Има охрабрувачки сигнали во преговорите со САД

Свет

22.02.2026

Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан денеска изјави дека има охрабрувачки сигнали во неодамнешните преговори со САД, но и дека официјален Техеран е подготвен за секое можно сценарио.

Иран е посветен на мирот и стабилноста во регионот. Неодамнешните преговори вклучуваа размена на практични предлози и дадоа охрабрувачки сигнали. Сепак, ние продолжуваме внимателно да ги следиме активностите на САД и ги направивме сите потребни подготовки за какво било потенцијално сценарио“, објави Пезешкијан на платформата Х

