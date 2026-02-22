Иранскиот претседател: Има охрабрувачки сигнали во преговорите со САД

Иранскиот претседател Масуд Пезешкијан денеска изјави дека има охрабрувачки сигнали во неодамнешните преговори со САД, но и дека официјален Техеран е подготвен за секое можно сценарио.
Иран е посветен на мирот и стабилноста во регионот. Неодамнешните преговори вклучуваа размена на практични предлози и дадоа охрабрувачки сигнали. Сепак, ние продолжуваме внимателно да ги следиме активностите на САД и ги направивме сите потребни подготовки за какво било потенцијално сценарио“, објави Пезешкијан на платформата Х