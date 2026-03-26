26.03.2026
Четврток, 26 март 2026
Иран се закани дека ќе го затвори и теснецот Баб ел-Мандеб ако има американска копнена операција

26.03.2026

Иран се закани дека ќе го затвори теснецот Баб ел-Мандеб во Црвеното Море, во случај да биде извршена копнена инвазија на негова територија, пренесе ираската агенција „Тасним“.

„Теснецот Баб ел-Мандеб се смета за еден од најстратешки важните теснеци во светот, а Иран има и волја и способност да претставува реална закана за него; затоа, ако Американците сакаат да го решат проблемот со Ормутскиот Теснец со глупави мерки, треба да внимаваат да не додадат уште еден теснец на своите проблеми и тешка ситуација“, вели воен извор за публикацијата.

Баб ел-Мандеб се наоѓа помеѓу Јемен и Еритреја, поврзувајќи го Аденскиот Залив со Црвеното Море. Многу бродови што минуваат низ Суецкиот канал минуваат низ овој теснец.

Во затворање на овој морски премин, Иран би можел да има помош од неговите сојузници, Хутите д Јемен, чија територија гледа токму кон Баб ел-Мандеб.-Mandeb vo slučaj na kopnena

Маринците излегуваат на сцена: САД трупа специјани сили за копнена операцја против Иран

Поврзани вести

Свет  | 26.03.2026
Турција се обидува да ги спречи земјите од Персискиот Залив да влезат во војната против Иран
Свет  | 26.03.2026
Педесетина американски транспортни авиони пренесуваат воен товар од САД до Блискиот Исток
Свет  | 26.03.2026
Иран тврди дека соборил борбен авион Ф-18, Американците одговорија: „лажна вест“
