Иран го отфрли ултиматумот на Трамп

Иран го достави својот одговор на предлогот на САД за прекин на војната преку Пакистан, во кој го отфрли предложеното привремено примирје од медијаторите и ја нагласи потребата од трајно прекинување на непријателствата.

Одговорот на Иран се состои од десет точки, вклучувајќи прекин на конфликтите во регионот, протокол за безбеден премин низ Ормутскиот теснец, укинување на санкциите и реконструкција.

Претходно, портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Бегаи, изјави дека Иран ги формулирал своите позиции и барања како одговор на предлозите за прекин на огнот.

Тој објасни дека Иран има низа барања засновани на неговите национални интереси кои веќе се пренесени преку медијатори и рече дека барањата објавени од САД, како што е планот од 15 точки, се отфрлени како прекумерни