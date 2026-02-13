Министерот за одбрана на Германија, Борис Писториус изјави дека германски авиони ќе учествуваат во мисијата на НАТО, „Арктичка стража“.

Четири воени авиони „Јурофајтер“ на Бундесверот полетаа од Исланд заедно со Ербас А400М – наведе Писториус на маргините на Минхенската безбедносна конференција.

Тој најави дека од 1 март, во Заедничката северна команда во гренландскиот главен град Нук ќе има офицер за врска на Бундесверот.

Писториус нагласи дека Германија има „многу да понуди на северозападното крило од НАТО“.

Претходно, данскиот министер за одбрана Тролес Лунд Поулсен изјави дека Копенхаген обезбеди четири авиони ловци „Ф-35“ за мисијата на НАТО – „Арктичка стража“

НАТО пред два дена почна мисија за зајакнување на своето присуство на Арктикот како дел од напорите за ублажување на тензиите во рамките на алијансата предизвикани од желбата на американскиот претседател Доналд Трамп да ја преземе контролата врз Гренланд од Данска.