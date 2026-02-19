Германија подготвува најстрог сообраќаен закон: Целосна забрана за апликации за предупредување од камери

Германија се подготвува да преземе потег што би можел целосно да го промени начинот на кој возачите ги користат апликациите за навигација. Се подготвуваат измени во законот што имаат за цел целосно да ги забранат апликациите што предупредуваат за камери за брзина и полициски контролни пунктови.

Меѓу најпопуларните решенија што би биле засегнати од овие правила е Waze.

За разлика од претходната пракса, новиот предлог оди чекор понатаму. Идејата е да се забрани прикажувањето на точните локации на камерите и контролните пунктови, без оглед на тоа кој ја користи апликацијата. Ова вклучува ситуации кога информациите се внесуваат или следат од патник во автомобилот. Доколку законот се донесе, Германија би го имала најстрогиот закон за ова прашање во Европската Унија.

Темата беше повторно отворена претходно годинава, откако неколку федерални држави официјално побараа дополнително заострување на регулативите. Во моментов, апликациите се дозволени на телефоните, но нивната употреба додека возите е забранета. Новиот предлог, сепак, е насочен кон самата идеја за софтвер што во реално време ја детектира локацијата на камерите и контролите.

Застапниците на построги правила во Германија тврдат дека предупредувањата не ја зголемуваат безбедноста, туку им помагаат на возачите да избегнат казни.

Од друга страна, противењето на целосната забрана е веќе забележливо. Критичарите предупредуваат дека услугите како Waze и Google Maps нудат многу повеќе од само известувања од камери за брзина. Тие исто така даваат информации за несреќи, сообраќајни метежи, затворање на патишта и ненадејни опасности на патот. Според нив, премногу строгите прописи би можеле да ги поткопаат овие многу корисни функции.

Повнимателен тон засега доаѓа од Сојузното министерство за транспорт, предводено од Патрик Шнајдер. Министерството потсетува дека според сегашниот закон, користењето на вакви апликации додека возите е прекршок, со казна од 75 евра. Казната важи и за патниците доколку дадат информации за локациите на камерите.

Оваа одредба, која исто така вклучува и одговорност на патниците, речиси сигурно ќе остане дел од новата законска рамка. Клучното прашање е дали Германија ќе оди до крај и ќе ја забрани инсталацијата на овие апликации или ќе се обиде да најде компромис.

извор: Кајгана.мк