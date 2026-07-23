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Неделник

Франција прва во Европа изгласа забрана за социјалните мрежи за помлади од 15 години

Свет

23.07.2026

Фрипик

Пратениците во двата дома на францускиот парламент гласаа за забрана на пристапот до социјалните медиуми за деца под 15 години. Франција станува првата земја во Европа што ја следи Австралија, која во декември ја донесе првата забрана во светот за платформите за лица под 16 години, вклучувајќи ги Facebook, Snapchat и YouTube.

Претседателот Емануел Макрон, кој во април ги повика младите да ги исклучат своите телефони и да читаат за да станат подобри граѓани, сака законот да стапи на сила навреме за почетокот на следната учебна година.

Според новиот закон, на децата под 15 години нема да им биде дозволено да отвораат сметки на социјалните медиуми од 1 септември. Платформите на социјалните медиуми ќе имаат уште четири месеци да ги затворат сметките што веќе се отворени. Платформите исто така ќе мора да извршат проверка на возраста, што е одобрено од францускиот регулатор за приватност.

Платформите на социјалните медиуми генерално се спротивставуваат на генералните забрани и нагласуваат дека веќе имаат воспоставено мерки за заштита на помладите корисници, вклучително и ограничувања на возраста. Во исто време, тие ветија дека ќе ги почитуваат прописите таму каде што властите усвојуваат забрани.

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