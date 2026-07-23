Франција прва во Европа изгласа забрана за социјалните мрежи за помлади од 15 години

Фрипик

Пратениците во двата дома на францускиот парламент гласаа за забрана на пристапот до социјалните медиуми за деца под 15 години. Франција станува првата земја во Европа што ја следи Австралија, која во декември ја донесе првата забрана во светот за платформите за лица под 16 години, вклучувајќи ги Facebook, Snapchat и YouTube.

Претседателот Емануел Макрон, кој во април ги повика младите да ги исклучат своите телефони и да читаат за да станат подобри граѓани, сака законот да стапи на сила навреме за почетокот на следната учебна година.

Според новиот закон, на децата под 15 години нема да им биде дозволено да отвораат сметки на социјалните медиуми од 1 септември. Платформите на социјалните медиуми ќе имаат уште четири месеци да ги затворат сметките што веќе се отворени. Платформите исто така ќе мора да извршат проверка на возраста, што е одобрено од францускиот регулатор за приватност.

Платформите на социјалните медиуми генерално се спротивставуваат на генералните забрани и нагласуваат дека веќе имаат воспоставено мерки за заштита на помладите корисници, вклучително и ограничувања на возраста. Во исто време, тие ветија дека ќе ги почитуваат прописите таму каде што властите усвојуваат забрани.