ЕУ воведува нови правила од 1 јули за возачите на комбиња

Од 1 јули 2026 година стапуваат во сила нови правила на Европската унија кои значително ќе влијаат врз возачите на комбиња и лесни комерцијални возила, особено оние што вршат меѓународен превоз. Станува збор за дел од поширокиот пакет мерки за регулирање на транспортниот сектор и усогласување на условите за работа во рамки на ЕУ.

Според новите прописи, сите возила со дозволена маса од 2,5 до 3,5 тони, вклучително и приколка, ќе мора да бидат опремени со паметни тахографи од втора генерација (G2V2), доколку вршат меѓународен транспорт или каботажа. Оваа обврска се воведува со цел да се опфатат и помалите комерцијални возила, кои досега често беа надвор од строгите контроли.

Новите уреди овозможуваат значително поширок опсег на следење во однос на претходните генерации. Тие ќе бележат преминување на државни граници, места на утовар и истовар, активности на возачите, како и времетраење на возењето и одморот. Со тоа, контролите ќе бидат поефикасни и потешко ќе се избегнуваат правилата.

Целта на мерката е зголемување на контролата во транспортниот сектор, намалување на злоупотребите, спречување на нелојална конкуренција и подобрување на безбедноста на патиштата. Воедно, се очекува да се подобрат и условите за работа на возачите, преку построга контрола на работното време и задолжителните паузи.

Обврската се однесува на: комбиња и лесни комерцијални возила од 2,5 до 3,5 тони, возила што вршат меѓународен превоз и возила што учествуваат во каботажа

Сепак, постојат и исклучоци. Тахографите нема да бидат задолжителни за возила што се користат на градилишта, за превоз на материјали до и од градилишта, за возила што работат во радиус до 100 километри од седиштето на компанијата, како и за превоз на рачно изработена стока или за некомерцијални цели. Исклучоци важат и во случаи кога возењето не е основна дејност на возачот.

Со воведувањето на паметните тахографи, надлежните институции ќе имаат попрецизен увид во работата на возачите и движењето на возилата, што треба да придонесе за поголема транспарентност и дисциплина во транспортниот сектор. Дополнително, се олеснува и прекуграничната размена на податоци меѓу инспекциските органи на земјите членки.

Новите правила носат дополнителни обврски за превозниците, па затоа се препорачува сите што користат вакви возила навреме да проверат дали подлежат на регулативата и да се подготват за нејзина примена. Во спротивно, можно е да се соочат со високи казни, забрани за вршење дејност или привремено исклучување на возилата од сообраќај.