28.08.2025
ЕУ сака да ги намали царините за американски стоки со цел да се исполни трговскиот договор

Европската комисија денеска изнесе предлози за тоа како да го спроведе неодамна склучениот трговски договор со САД, кој ветува ретроактивно намалување на царините за автомобилите од ЕУ во замена за полесен пристап на САД до пазарот на Унијата.

Царините за американски индустриски стоки треба целосно да се укинат, додека трговските бариери за „одреден асортиман на американски морски плодови и несензитивни земјоделски стоки“ треба да се намалат, се вели во соопштението на извршната власт на Европската унија.

Во меѓувреме, Комисијата планира да го продолжи царинското ослободување за американскиот јастог, пренесува ДПА.

ЕУ и САД постигнаа рамковен договор за решавање на тековните трговски спорови минатата недела, по значајниот договор постигнат минатиот месец во Шкотска меѓу претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и американскиот претседател Доналд Трамп, со кој беше поставена основна тарифа од 15 отсто за стоки од ЕУ.

Декларацијата од 21 август наведува дека САД ќе ги намалат своите царини за автомобили ретроактивно од почетокот на месецот, под услов ЕУ да го иницира законодавниот процес за олеснување на увозот на одредени американски производи.

Во наш заеднички интерес е двете страни да ги испочитуваат своите обврски и да обезбедат целосна имплементација на договорот, изјави комесарот за трговија на ЕУ, Марош Шефчович, во соопштение.

Предлозите сè уште треба да бидат одобрени од Европскиот парламент и 27-те земји-членки на ЕУ, пред намалувањето на царините за американски стоки да стапи во сила.

