 Skip to main content
07.11.2025
Република Најнови вести
Петок, 7 ноември 2025
Неделник

ЕУ планира повеќе да не издава Шенген визи со повеќекратен влез за руските државјани

Свет

07.11.2025

Европската Унија има намера да престане да издава Шенген визи со повеќекратен влез за Русите „во повеќето случаи“, пишува „Политико“.

Според изданието, се очекува новите, построги правила, кои се дел од пакет мерки насочени кон намалување на бројот на Руси што влегуваат во земјите од блокот, официјално да бидат усвоени и да стапат во сила оваа недела.

Брисел веќе го отежна и поскапе добивањето визи за Русите со суспендирање на договорот за олеснување на визниот режим со Москва на крајот од 2022 година.

Сепак, издавањето визи останува национална надлежност, што значи дека иако Европската комисија може да го комплицира овој процес, не може да воведе целосна и сеопфатна забрана за влез за руските туристи.

Поврзани вести

Свет  | 07.11.2025
Јужнокорејски разузнавачи: Илјадници нови Севернокорејци се приклучиле на руската војска
Свет  | 07.11.2025
Русија повторно изведува воени летови до базите во Сирија во рамките на приближувањето со Дамаск
Свет  | 07.11.2025
Следниот чекор во ескалацијата на Западот против Русија е употребата на ракети со долг дострел
﻿