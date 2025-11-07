Белгија стана предмет на потсмев: Небото не и е доволно големо за маневри со новите Ф-35

Воздушниот простор на Белгија е премал за распоредување на американските борбени авиони Ф-35, коишто државата ги купи од САД, пишува францускиот весник „20 минути“.

Белгија стана предмет на потсмев со своето „мало небо“. Дури и белгискиот министер за одбрана се пожали дека небото над неговата земја не е доволно големо за вежби со американски авиони“, коментира францускиот весник.

Францускиот весник забележува дека авионите Ф-35 се покажале и како премногу бучни, односно пет пати погласни од Ф-16.

Весникот додава и дека дека друг проблем е цената на еден час лет со ваквите авиони, што изнесува приближно 50.000 евра.