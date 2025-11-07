 Skip to main content
07.11.2025
Република Најнови вести
Петок, 7 ноември 2025
Германскиот воен концерн „Рајнметал" ќе произведува барут во Романија

07.11.2025

Германскиот концерн за производство на оружје и воена техника „Рајнметал“ и романската компанија „Пирохим Викторија“ основале ново заедничко претпријатие, „Рајнметал Викторија СА“, за производство на барут и модуларно гориво во Романија.

Договорот беше потпишан во Букурешт во присуство на извршниот директор на „Рајнметал“, Армин Папергер и романскиот премиер Илија Болиан.

Фабриката ќе се гради во градот Викторија, округ Брашов.

Проценетиот годишен производствен капацитет е околу 300.000 модуларни полнења, за што ќе бидат потребни околу 750 тони барут. Покрај тоа, ќе се произведуваат 200 тони барут за да се задоволи локалната побарувачка.

