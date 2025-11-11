 Skip to main content
11.11.2025
Република Најнови вести
Вторник, 11 ноември 2025
Неделник

ЕУ формира нова разузнавачка единица под водство на Фон дер Лајен

Свет

11.11.2025

Европската комисија започна со формирање на ново разузнавачко тело под водство на претседателката Урсула фон дер Лајен, во обид за поуспешно користење на информациите собрани од националните разузнавачки агенции, објави денеска „Фајненшл тајмс“.

Единицата што ќе се формира во рамките на генералниот секретаријат на Комисијата планира да вработи службеници од целата разузнавачка заедница на ЕУ и да собира разузнавачки информации за заеднички цели, објави весникот, повикувајќи се на четири лица запознаени со плановите.

