„Економист“: Војната против Иран ја ослабува позицијата на Трамп, а тоа го прави гневен и опасен за сите

Британското списание „Економист“ објави загрижувачка анализа: Воената авантура на Доналд Трамп против Иран го лишува американскиот претседател од неговата главна политичка суперсила. Колку подолго трае конфликтот, толку домаќинот на Белата куќа е во послаба позиција, а слабиот и разбеснет Трамп претставува закана за целиот свет.

Дури и кратката војна ќе го промени текот на неговиот втор мандат. Војна што трае со месеци би можела да го собори на земја“, предупредува „Економист“.

Публикацијата ги истакнува трите главни суперсили на Трамп: способноста да ја наметне својата реалност, неговата безмилосна употреба на лостови на влијание и неговата апсолутна контрола врз Републиканската партија. Иран му ги одзема сите овие едно по едно.

Трамп тврди дека веќе победил. Но, фактите велат поинаку. Власта во Техеран преживува, нуклеарната програма е недопрена, а цените на нафтата достигнуваат рекордни максимуми. По нападот врз катарскиот гасен центар, нафтата од типот Брент ја надмина цената од 110 долари.

Иран води своја паралелна војна против глобалната енергија. Доколку преминот остане затворен до крајот на април, цените на нафтата би можеле да достигнат и 150 долари за барел“, предвидува публикацијата.

Времето работи за Техеран. На САД и Израел им снемуваат цели за воздушни напади и пресретнувачи за одбрана од иранските ракети и дронови. Иран сè уште има многу дронови. Додека го затвора бродскиот транспорт во Ормутскиот Теснец, светската економија крвари.

Кога Трамп ги повика сојузниците да помогнат во отворањето на теснецот, заканувајќи се на НАТО со „многу лоша“ иднина, тие учтиво одбија. Тој мораше итно да се преправа дека не го побарал тоа.

Сега кога лидерите на другите земји научија да очекуваат грубо однесување, тие исто така учат да се спротивставуваат“, забележува „Економист“.

Трамп им вети на гласачите мир и ниски цени. Наместо тоа, 13 американски војници веќе загинаа, бензинот се зголеми за 77 центи за галон од неговата инаугурација, а дизелот за 1,37 долари. Републиканците вријат од гнев во приватните разговори.

Реториката на фракцијата MAГA, особено Такер Карлсон, звучи како разговор за предавство. Шансите на републиканците да го изгубат Сенатот се зголемија за 10 поени – на 50 проценти“, објавува изданието.

Колку е полош поразот на среднорочните избори, толку е послаб претседателот и толку е помало влијанието што го има врз иднината на партијата. Ослабениот Трамп ќе бара некого врз кого ќе го истури својот гнев. Тој веќе се заканува дека ќе ги одземе лиценците на медиумите што ја критикуваат војната, врши притисок врз Федералните резерви и може да испрати имиграциска полиција во демократските градови.