ЕЕС системот ќе се исклучува во гужва, откако и Италија и Португалија најавија пауза на системот за британските туристи

Европската комисија попушти и тивко го активираше долговетуваниот „флексибилен режим“ во новиот систем за влез/излез (EES) по само три недели целосно функционирање. Соочена со извештаи за редици што траат цел час и десетици пропуштени летови откако новиот систем за влез/излез (EES) стапи во функција на 10 април, Европската комисија ги овласти земјите-членки да ги паузираат барањата за земање отпечатоци од прсти и лица за време на најголемите зголемувања.

Овој потег, најавен пред два дена, не ја запира самата база на податоци – која сега евидентира 61 милион преминувања – туку воведува „вградена флексибилност“ за граничните власти да можат да се вратат на резервно ставање печати во пасошите каде што е потребно. Иако Ирска и Кипар остануваат надвор од Шенген и не учествуваат во EES, одлуката е значајна за ирските превозници и патниците што транзитираат низ центрите на ЕУ, како што се Париз-CDG и Амстердам Шипхол, каде што биометриските кабини станаа тесни грла.

Од 2 мај 2026 година, граничните власти во сите 27 членки на Шенген зоната можат привремено да го исклучат земањето отпечатоци од прсти и слики од лицето кога редиците на патниците се закануваат да ги надминат безбедносните прагови. Рачните печати за пасоши можат повторно да се воведат до шест последователни часа на ден, под услов основната база на податоци на EES да продолжи да го евидентира секој влез и излез.

Неодамнешната одлука на Грција да го суспендира Системот за влез/излез (EES) на Европската Унија за туристите од Велика Британија предизвикува домино ефект низ медитеранските туристички дестинации.

Португалија и Италија сега се подготвуваат да ги напуштат новите биометриски проверки за да спречат сериозни доцнења на аеродромите и да ги заштитат своите туристички сектори пред прометната летна сезона.

Грчката влада го предводеше бранот со официјално паузирање на правилата EES за државјаните на Велика Британија до септември. По воведувањето, кое беше широко критикувано како неорганизирано, Атина интервенираше за да ги заобиколи задолжителните скенирања на лица и земање отпечатоци од прсти за државјани кои не се членки на ЕУ. Грчката амбасада во Лондон потврди дека од 10 април, носителите на британски пасоши се целосно ослободени од биометриска регистрација на сите грчки гранични премини.

Овој стратешки потег штити критичен прилив на приходи. Британските туристи годишно внесуваат приближно 3,5 милијарди евра во грчката економија. Само во 2025 година, 4,89 милиони државјани на Велика Британија ја посетиле земјата, што претставува зголемување од 7,6 проценти во однос на претходната година. Грчката национална туристичка организација забележа дека ослободувањето гарантира порамномерни пристигнувања, одржувајќи ја конкурентската предност на Грција во однос на конкурентските жаришта.

Ривалите сега реагираат, плашејќи се дека Грција ќе апсорбира поголем дел од профитабилниот пазар на Велика Британија, Португалија почна да ги префрла патниците преку имиграцијата кога редиците станаа неконтролирани. Извори од индустријата посочуваат дека Италија ќе спроведе слична политика пред затворањето на летните училишта во мај, дозволувајќи им на туристите од Велика Британија да влезат користејќи традиционални печати за пасоши.

Експертите за патување предвидуваат дека Шпанија, Франција и Хрватска наскоро би можеле да усвојат слични заобиколувања, што потенцијално ќе предизвика рамката на EES целосно да се распадне.